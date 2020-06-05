Россия должна убираться с Ближнего Востока, поскольку она играет там деструктивную роль. Об этом помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. По его словам, это краеугольный камень политики Вашингтона все последние 45 лет.

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.По его словам, держать русских подальше от Ближнего Востока — это краеугольный камень политики Вашингтона все последние 45 лет. "Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", — сказал Шенкер.Как сообщает РИА Новости, также он раскритиковал политику прежней американской администрации. По его словам, Барак Обама согласился на приход России в Сирию, считая, что это затянет ее в трясину. Однако русские изменили ход войны, и Башар Асад остается у власти до сих пор. "Честно говоря, я думаю, что это был провал", — сказал помощник госсекретаря.Более того, после успеха в Сирии Россия перешла к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".Война в Ливии продолжается уже девять лет. Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в конфликт и не оказывает военную помощь ни одной из сторон. В Сирии российские военные находятся с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей. Они помогают в борьбе с террористами.