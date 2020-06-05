На Западе включили старую пластинку. Политики в унисон со СМИ принялись запугивать население мифическими русскими хакерами, которые якобы спят и видят, как бы вмешаться в дела прогрессивных стран. На сей раз Запад обвинил Москву в хакерской атаке на Бундестаг, произошедшей аж в 2015 году. Отсутствие доказательств никого не смущает. Для дискредитации России ангажированные западные СМИ продолжают эксплуатировать набившую оскомину формулу highly likely – очень вероятно.

На Западе включили старую пластинку. Политики в унисон со СМИ принялись запугивать население мифическими русскими хакерами, которые якобы спят и видят, как бы вмешаться в дела "прогрессивных" стран. На сей раз Запад обвинил Москву в хакерской атаке на Бундестаг, произошедшей аж в 2015 году. Отсутствие доказательств никого не смущает. Для дискредитации России ангажированные западные СМИ продолжают эксплуатировать набившую оскомину формулу highly likely – "очень вероятно".Пресловутый "русский след" западные СМИ умудрились отыскать даже в беспорядках в США. Известный своей предвзятостью телеканал CNN заявил, что к событиям в Миннеаполисе может быть причастна некая группировка белого превосходства и "русские агенты".Подобные наспех состряпанные вбросы появляются в американских медиа за несколько месцев до президентских выборах. И если в России мифы про могущественных русских хакеров вызывают лишь улыбку, то на Западе благодаря стараниям тамошних "неполживых" СМИ они уже давно стали синонимом дестабилизации обстановки.Авторы доклада "Информационная борьба против России: конструкция образа врага" отметили, что пользователи действительно опасаются киберугроз, но на реальные факты или обстоятельства не указывают."Сейчас электоральный цикл США находится в начальной стадии, и активная выборная деятельность еще не началась, однако уже сейчас американской аудиторией активно высказываются "прогностические" тезисы о неизбежном "вмешательстве русских хакеров" в предстоящие выборы", – приводит мнение экспертов "Независимая газета".При этом напрашивается вопрос: если русские хакеры действительно причастны к тому, в чем их обвиняют, то куда смотрят ФБР, ЦРУ и прочие могущественные спецслужбы. Видимо, с логикой у конструкторов мифов про русских хакеров полный разлад.Интересно события развиваются в маленькой сонной Чехии. В декабре прошлого года там произошла серия хакерских атак на больницы. В инцидентах объявили интернет-мошенников. В марте ситуация повторилась. Тогда СМИ в своей массе проигнорировали события.И вдруг спустя четыре месяца началась активная раскрутка инцидентов. Крупное чешское издание "Лидове Новины" выпускает расследование, где обвиняет в атаках на госпитали пресловутых русских хакеров.Издание сослалось на некие анонимные источники из Информационной службы безопасности Чехии и Совета безопасности республики. А дальше, как говорится, Остапа понесло: русские хакеры, утверждают журналисты, планировали атаку на пражский международный аэропорт Вацлава Гавела, но злоумышленников якобы быстро нейтрализовали.В раскручивание истерии быстро включился госсекретарь США Майк Помпео. Казалось бы, какое дело руководителю дипломатии крупнейшей мировой державы до событий в маленькой центральноевропейской стране? Но для придания русским образа "исчадий ада" любой повод сгодится. Даже если он выдуманный.Примечательно, что публикая "разоблачительных" статей в СМИ происходит почти одновременно со скандальным сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Журналисты быстро "сообразили": хакерские атаки – месть русских за снесенный монумент. Тот факт, что хакерские атаки прошли еще в декабре, когда памятник маршалу спокойно стоял на своем месте, чешских горе-исследователей, видимо, не волнует.В доблестную борьбу с коварными русскими хакерами включилась и Украина. Киев не устает стращать Запад "российской агрессией", таким образом напоминая о своем существовании и выпрашивая очередные финансовые подачки. На фоне пандемии коронавируса украинская проблематика отошла на второй план, поэтому за хакерский скандал в Чехии в Киеве ухватились как за спасительную палочку.Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис обвинил в атаках на больницы российские спецслужбы. С его подачи новости про очередную "российскую агрессию" подхватили СМИ Незалежной.Но у Украины могла быть своя роль, считает политолог Олег Бондаренко. "Нельзя исключать, что кибернападения на чешские больницы, не нанесшие им никакого вреда, были инсценированы самими чешскими спецслужбами, Известную помощь в этом им могли оказать специалисты киберподразделений СБУ, чьи профессиональные навыки, сформированные еще советской школой информационной безопасности, а также знание русского языка как родного позволяют им подражать стилю российских программистов и хакеров", – цитирует эксперта .В Чехии утверждают, что IP-адреса хакеров удалось отследить в России, а в программном коде вирусной программы обнаружились некие комментарии на русском языке.Однако не нужно быть специалистом по IT-безопасности, чтобы знать, что цепочка хакерских IP-адресов может проходить через десятки стран. Так что либо само расследование произошедшего шито белыми нитками, либо кто-то захотел повести его по ложному следу. Да и вообще, если русские хакеры такие всесильные, то как тогда они прокололись на таком пустяке?Да и "зашитые" в вирусную программу комментарии на русском ни о чем не говорят. В 2016 году в свободном доступе появился внушительный архив шпионских программ из секретных лабораторий США. Почему бы западным СМИ не поискать в истории с атаками на больницы американский след? Вопрос риторический.Что касается Чехии как места провокации, то небольшую центральноевропейскую страну, видимо, выбрали не случайно. В Праге расположен крупнейший разведывательный хаб в Европе, где совместно работают ЦРУ и британская МИ-6.Кстати говоря, именно в чешской столице долгое время работал теперь уже подзабытый Сергей Скрипаль, и Прага сыграла немаловажную роль в раскручивании скандала. В Службе безопасности и информации республики утверждали, что в стране действует российская агентурная сеть и организовывает кибератаки.Вообще, мифология про русских хакеров уже несколько лет является неотъемлемой частью внутриполитической повестки США. Во время последней попытки обвинить импичмент Дональду Трампу для провокации использовали скандально известную газодобывающую компанию Burisma – она заявила о кибертатаках. А разбирательство проводила американская IT-компания "Area 1". Итог "расследования" немного предсказуем: во всех грехах вновь обвинили злых русских хакеров.В совете директоров нефтегазовой компании в свое время работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Политик составит конкуренцию Дональду Трампу на ноябрьских президентских выборах. Логика у американских демократов простая: Москва, дескать, из кожи вон лезет – лишь бы обеспечить победу "своего агента" Трампа, а русские хакеры атаковали Burisma, потому что искали компромат на сына Байдена. Доказательств, как обычно, никто не представил. В общем, снова highly likely.На Западе модно выставлять Россию этаким информационным террористом, отмечает профессор Военной академии наук Сергей Судаков. Американцы лгут, но повторенная тысячу раз ложь становится правдой, напомнил эксперт.