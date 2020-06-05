Какая из бухт в Севастополе чище и меньше всего подвержена негативному воздействию? Ответить на эти вопросы ученым помог морской ерш. Точнее — его печень. Дело в том, что эта рыба является очень хорошим индикатором загрязнений черноморской воды.

Какая из бухт в Севастополе чище и меньше всего подвержена негативному воздействию? Ответить на эти вопросы ученым Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского помог морской ерш. Точнее — его печень. Дело в том, что эта рыба является очень хорошим индикатором загрязнений черноморской воды. По биохимическим показателям печени ерша можно определить, насколько загрязнено побережье.Выяснилось, что акватория бухты Казачья более чистая, чем у бухт Стрелецкая и Александровская. У ершей, обитающих в двух последних, обнаружены негативные изменения в печени, отметила Ирина Чеснокова, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ИнБЮМа.Показатели печени ерша являются очень информативными для определения степени загрязненности воды как среды обитания рыб. Ученые института планируют использовать этот критерий для биоиндикационных исследований на морском побережье, а также в других водоемах, сообщает служба информации "33Live.RuСевастополь".