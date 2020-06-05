Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин заразился коронавирусом.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин заразился коронавирусом.Об этом парламентарий, который находится в Екатеринбурге, рассказал ТАСС, подчеркнув, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания – только кашель.Ионин рассказал, что в последний раз общался с коллегами 27 мая в день пленарного заседания Госдумы.По его словам, у него диагностировали легкий вариант COVID-19 – одностороннюю пневмонию, с пятипроцентным поражением легких и направили на амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача.Он стал восьмым депутатом нижней палаты отечественного парламента, у которого был выявлен коронавирус. Его коллеги — Леонид Калашников, Дмитрий Новиков (оба из КПРФ), а также Светлана Максимова ("Единая Россия") и Оксана Пушкина уже выписаны из больниц.