Ксения Собчак не устает комментировать беспорядки, которые происходят в США уже несколько недель. Журналистка считает крайне неприемлемым поведение протестующих жителей страны. Она связала их поступки с неумением добиваться успеха.

Ксения Собчак не устает комментировать беспорядки, которые происходят в США уже несколько недель. Журналистка считает крайне неприемлемым поведение протестующих жителей страны. Она связала их поступки с неумением добиваться успеха.Ксения Собчак вновь влезла в скандал, который произошел в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Массовые беспорядки устраивают сотни тысяч людей по всей стране под лозунгом "Жизни черных важны".Телеведущая показала подписчикам видео, на котором запечатлены несколько десятков людей, громящие магазин популярного бренда одежды. Она отметила, что действовать и думать толпой гораздо безопаснее, нет никакой ответственности. Разумеется, такие действия Собчак считает неправильными.Она также раскритиковала знаменитостей, которые публикуют в социальных сетях черные квадраты и таким образом поддерживают протестующих в США. Ксения видит в этом их неуважение к прямым рекламодателям – известным брендам, магазины которых уничтожают мародеры."Другими словами, они говорят ''Ну подумаешь, разгромили ваш бизнес, вы же еще заработаете, а люди негодуют, за права темнокожих борются", – объяснила Собчак.6 Дек 2018 в 5:26 PSTПроисходящее в США Ксения считает доказательством того, что в стране много неуспешных людей, которые всегда находят кого обвинить в своем нынешнем положении. Журналистка отметила – для успеха нужно трудиться. "Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости", – резюмировала она.