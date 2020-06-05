Самоуправляемые автомобили не в силах предотвратить самые распространенные виды дорожно-транспортных происшествий. Причина тому — не несовершенство технологий, а непредсказуемость ошибок, вызванных человеческим фактором

Самоуправляемые автомобили не в силах предотвратить самые распространенные виды дорожно-транспортных происшествий. Причина тому - не несовершенство технологий, а непредсказуемость ошибок, вызванных человеческим фактором.Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Там пришли к выводу, что если бы даже все автомобили были "умными" и могли ездить без какого-либо участия водителя, то две трети самых частых аварий все равно бы происходили.По словам представителей IIHS, человек за рулем может отвлечься, слишком поздно распознать потенциальную опасность из-за ограниченной видимости, а на скорость его реакции могут повлиять алкоголь, лекарства или резкое ухудшение состояния здоровья. Полностью автономные "машины будущего" этого лишены, что в теории делает их более безопасными. Тем не менее, на инциденты, которые происходят по вышеназванным причинам, приходится лишь треть самых частых ДТП.Перед двумя третями других аварий, подчеркнули исследователи, автомобили-беспилотники оказываются бессильны. К таковым в IIHS отнесли невозможность спрогнозировать некоторые ситуации (например, решение набрать скорость и обогнать велосипедиста), а также ошибки, связанные с управлением ("нецелесообразные или ошибочные маневры уклонения, избыточная поворачиваемость").В качестве примера исследователи привели громкое ДТП с участием робомобиля Uber, случившееся весной 2018 года. Жительница Аризоны - 49-летняя Элейн Херцберг - с груженым пакетами велосипедом пересекала проезжую часть в полной темноте и вдалеке от перехода. Херцберг резко выскочила перед самоуправляемой машиной, однако автоматика не успела на неё среагировать. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.В IIHS рассказали, что машина-беспилотник не предвидела эту ситуацию и "не смогла выполнить правильный маневр уклонения, чтобы избежать удара".