В Лениногорске группа нетрезвых молодых людей каталась по городу и снимала свои приключения на видео, пока не врезалась в столб. Компании повезло, никто не пострадал, однако машине серьезно досталось.

В Лениногорске группа нетрезвых молодых людей каталась по городу и снимала свои приключения на видео. На опубликованных кадрах слышно, как за несколько секунд до аварии один из пассажиров жалеет, что не остался дома."Опа-опа-опа!" — закричали в машине и врезались в столб. Компании повезло — никто не пострадал, хотя машине серьезно досталось. Бетонная опора не выдержала тарана и упала прямо на автомобиль, изрядно его помяв."Сань, это наша легенда была!" — сказал снимающему последствия аварии парень со спиртным напитком в руках. "Это был исторический момент, Дим!" — гордо подчеркнул Саня.