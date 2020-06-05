Лара Флинн Бойл известна всему миру как исполнительница одной из главных ролей в культовом сериале Твин Пикс. В 90-х многие девушки мечтали быть похожей на нее.

Лара Флинн Бойлизвестна всему миру как исполнительница одной из главных ролей в культовомсериале "Твин Пикс". В 90-х многие девушки мечтали быть похожей на нее.В американской дреме режиссера Дэвида Линча и сценаристаМарка Фроста Лара Флинн Бойл сыгралаДонну Хейворд, подругу убитой Лоры Палмер, чья смерть послужила завязкой длясюжета."Твин Пикс" подарил Ларе невероятный успех. У красавицыартистки появилась целая армия поклонников. Подростки начала 90-х мечталипоходить на Флинн Бойл. Между тем сама артистка очень комплексовала из-засобственной внешности.В 30 лет звезда драматического серила начала активнопосещать различных косметологов. С помощью эстетической медицины Лара ФлиннБойл, как ей казалось, усовершенствовала свой внешний вид. Позже знаменитость сделаланесколько пластических операций.Режиссеры больше не хотели работать с изуродованной пластикой звездой "Твин Пикс".Из-за частых косметологических процедур и хирургических вмешательств лицоартистки превратилось в маску, которая не может передавать эмоции.10 Апр 2020 в 5:31 PDTПоследняя киноработа Лары на данный момент датируется 2014годом. С тех пор артистка нигде не снималась. До 2017-го она активно ходила на публичныемероприятия, где позировала фотографам. Каждый такой выход в свет сопровождалсямассой критических материалов в прессе.Светские хроникеры не уставали обсуждать трансформацию Флинн Бойл.В какой-то момент звезде сериала "Твин Пикс" надоеломуссирование ее имени в СМИ. Актриса перестала появляться на открытыхвечеринках.Долгое время о судьбе Лары Флинн Бойл ничего не было известно. Однако на днях папарацци поймали актрису во время прогулки с собакой.Лара не появлялась на публике целых два года. В последний раз репортеры виделизвезду "Твин Пикс" в 2018 году. Тогда актриса распивала алкоголь в собственноймашине.