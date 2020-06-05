Обновленный кроссовер 2021 модельного года получил другие агрегаты, сменил прописку и получил расширенное оснащение. После обновления Jeep Compass для Европы теперь выпускают не в Мексике, а в Италии, что серьезно сократило срок доставки автомобилей с завода до дилеров.

Обновленный кроссовер 2021 модельного года получил другие агрегаты, сменил прописку и получил расширенное оснащение. После обновления Jeep Compass для Европы теперь выпускают не в Мексике, а в Италии, что серьезно сократило срок доставки автомобилей с завода до дилеров.Кроме того, сменился базовый европейский мотор. Вместо бензинового турбодвигателя 1,4 MultiAir будет ставиться выпускаемый с 2018 года 4-цилиндровый турбомотор 1,3 GSE T4 на 130 или 150 л.с. (270 Нм в обоих вариантах). Первыый вариант мотора идет с 6-МКПП, 150-сильный - только с "роботом" с двумя сцеплениями (DDCT).Клиенты в Европе также смогут выбрать обновленную версию 1,6-литрового турбодизеля MultiJet II, который развивает 120 л.с. и крутящий момент 320 Нм, работая в паре шестиступенчатой ∎∎механической коробкой передач.И бензиновые, и дизельные двигатели предлагаются только с передним приводом, а это означает, что единственными полноприводными моделями в Европе будут два подключаемых гибрида Compass 4xe. Бензиновый 1,3-литровый бензиновый мотор сочетается с электродвигателем, который приводит задние колеса. Compass 4xe будет предлагаться в вариантах на 190 или 240 л.с.Кроме других моторов, Compass также получил облегченное рулевое управление, а также амплитудозависимые амортизаторы FSD.В базовой комплектации появились функция предупреждения о фронтальном столкновении и выходе из занимаемой полосы, система стабилизации с функцией защиты от переворотов, а также 6 подушек безопаности. Также доступны мониторинг "слепых" зон и детектор машин при езде задом, адаптивный круиз-контроль, задняя камера с динамическими линиями разметки и ассистент параллельной и перпендикулярной парковки. Наконец, обновленный Jeep Compass получил шесть новых вариантов колес и пять новых цветов кузова, сочетаемых с черной крышей.В Европе обновленный кроссовер появится у дилеров в конце июня, а гибридные модели 4xe выйдут во второй половине года.В России текущая вариация Jeep Compass продается только с атмосферным 2,4-литровыми бензиновым мотором на 150 или 175 л.с., девятиступенчатым автоматом и полным приводом по цене от 2 199 000 рублей.