На телеканале Россия 1 – расследование обстоятельств пропажи в Кировской области 20-летнего Матвея Бабуня. Он с компанией пошел на рыбалку. Вечером 31 марта все приятели вернулись домой, а Матвея родители не дождались. Поиски юноши не принесли результатов, а его друзья путались в показаниях.

На телеканале "Россия 1" – расследование обстоятельств пропажи в Кировской области 20-летнего Матвея Бабуня, которые очень схожи с трагической историей Влада Бахова.Матвей тоже пошел с приятелями в лес, но не на шумную вечеринку в честь дня рождения, как Влад, а на рыбалку с четырьмя друзьями. Вечером 31 марта все приятели вернулись домой, а Матвея родители не дождались.В поисках юноши приняли участие неравнодушные односельчане и волонтеры, но следов Матвея не нашли. Удивительно, но в его поисках друзья пропавшего участия не принимали.Родители Матвея обратились за помощью в программу Андрея Малахова "Прямой эфир".Руслан – отец пропавшего юноши, рассказал, что днем 31 марта созванивался с ним – сын сказал, что они собираются варить уху.Однако в 20:05 с телефона Матвея позвонил его друг Дима Батин. Далее приятель стал путаться в объяснениях – говорил даже что-то про нападение волков, хотя глава местного поселения уверяет: их в округе нет.Позже Дима все-таки объяснил, что Матвей потерялся, а незадолго до этого сам отдал ему свой телефон.Были в объяснениях приятелей и другие странности, которые не могли понять родители, странные показания дал и сторож рыбхоза, который видел юношу, возможно, одним из последних.14 апреля в реке недалеко от места пикника были обнаружены предметы, которые могли принадлежать Матвею. На этом основании правоохранители сделали вывод, что тут юноша и утонул и поиски его фактически прекратились.Это и заставило родителей обратиться за помощью к телевизионщикам. Прямо во время съемок программы родителям Матвея позвонили и сказали, что, возможно, найдено тело их сына.Что произошло на рыбалке между друзьями? При каких обстоятельствах пропал Матвей и почему его телефон оказался у друга? Что за девушка оказалась на месте событий, и о чем рассказал случайно заглянувший к ребятам на уху местный житель Сергей Еноктаев? Зачем один из хулиганов просил бывшую жену обеспечить ему алиби?Все версии развития событий того вечера и рассказы свидетелей – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".