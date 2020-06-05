В Краснодаре на 4 июня было запланировано первое заседание по резонансному делу лжехирурга Алены Верди. которую называют краснодарским Франкенштейном за то, что она изуродовала нескольких женщин. Но в суд она не явилась: за 3 дня до этого Верди впала в кому и находится на ИВЛ.

В Краснодаре на 4 июня было запланировано первое заседание по резонансному делу лжехирурга Алены Верди. Пресса называет ее "краснодарским Франкенштейном" за то, что она, не имея диплома по специальности, делала пластические операции и сильно изуродовала нескольких женщин.Слушания пришлось перенести, потому что 37-летняя подозреваемая, находившаяся под домашним арестом, в суд не явилась.Как выяснили журналисты регионального выпуска "КП", за три дня до заседания суда, 1 июня, Верди госпитализировали в одну из больниц Краснодара.В их распоряжении оказалась справка, из которой следует, что она находится в реанимации на ИВЛ в состоянии комы и "продуктивному контакту не доступна".Прессе также удалось узнать, что до того, как попасть в больницу, Верди откровенно нарушала требования домашнего ареста, засветившись в публикациях в "Инстаграме" одного из местных визажистов, который делал ей макияж.Грубое нарушение режима зафиксировали в краевом управлении ФСИН и направили в суд представление о рассмотрении вопроса об изменении Верди меры пресечения на более жесткую, но она попала в больницу и впала в кому.Ранее сообщалось, что Алена Верди представила в клинику эстетической хирургии поддельный диплом об образовании и проводила пластические операции, также она оперировала на дому и в арендованных помещениях.В результате ее действий был нанесен тяжкий вред здоровью нескольких женщин. По ранее поступившим сведениям, от ее рук пострадали 20 женщин.Весной 2019 года "краснодарская Франкенштейн" пыталась вылететь в Израиль, но ее задержали.