Канадский производитель самолетов и поездов компания Bombardier заявила, что сократит 2,5 тысячи рабочих мест, или около 11% рабочей силы в своем авиационном подразделении, передает Reuters.

Канадский производитель самолетов и поездов компания Bombardier заявила, что сократит 2,5 тысячи рабочих мест, или около 11% рабочей силы в своем авиационном подразделении, передает Reuters.Как отмечается в заявлении компании, сокращение производства связано с негативным воздействием пандемии коронавируса на авиационную отрасль, что только дополнило список проблем в отрасли.Авиационная отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии, которая снизила спрос на поездки и вынудила нескольких производителей самолетов, включая компании Boeing и Airbus, сократить производство, поскольку клиенты начали откладывать поставки."Сейчас мы столкнулись с трудным решением скорректировать размер нашего бизнеса, учитывая как сбои в нашей цепочке поставок, так и общеотраслевые прогнозы, предусматривающие примерно 30%-ное годовое сокращение поставок в единицу продукции из-за пандемии", — заявил Дэвид Коул, президент Bombardier Aviation.Официальный представитель Bombardier Aviation Марк Маслуч сказал, что компания начинает сокращать производство.Компания Bombardier, в которой работают около 60 тысяч человек в авиационных и железнодорожных подразделениях, заявила, что зарезервирует 40 миллионов долларов, связанных с сокращением рабочих мест.