Карина Мишулина разоткровенничалась о личной жизни. У популярной актрисы двое детей, но на этом она останавливаться не намерена.

Карина Мишулина разоткровенничалась о личной жизни. У популярной актрисы двое детей, но на этом она останавливаться не намерена.Единственная дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина стала известной после того, как, который в конце 2017 года объявил себя сыном актера.Карина утверждала, что он не является ее братом даже после положительного ДНК-теста, якобы подтвердившего родственную связь между Еремеевым и Мишулиным. В результате день ото дня все более сенсационных подробностей в этом деле Карина Мишулина стала желанной гостьей на различных ток-шоу.А между тем артистка давно играет в театре и снимается в кино. Вне работы она воспитывает двух детей вместе с мужем Иваном Коробовым. Они вместе уже семь лет. Отметим, что две дочки это дети Карины от предыдущих браков. "У моих детей есть папы, они любят их, это взаимно. Так случилось. Никто не страдает, что так все происходит. Сегодня Ваня заботится о девочках, занимается их жизнью, проблемами", – сообщила в интервью Карина Мишулина.С будущим мужем актриса познакомилась совершенно случайно: она поймала машину, села в нее, а водителем как раз был Иван. "Как рассказывает Иван, он ехал по Садовому кольцу, увидел мои большие карие глаза, не смог не остановиться", – с улыбкой рассказала актриса.21 Ноя 2018 в 10:18 PSTЕдва артистка села в автомобиль, как она попала в пробку. Завязался разговор. Затем Иван нашел Карину в социальной сети в интернете. А затем они поженились. Мишулина убеждена, что ее с мужем свел отец. "Все буквально сошлось до секунд. Мы тогда совершенно из разных сфер были. И если бы не пробка, я не заговорила бы. Это судьба, безусловно", – заявила Карина.Общих детей у супругов нет, но это пока. "Если Бог даст третьего, будем рады", – призналась актриса.