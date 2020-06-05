Организаторы британского Фестиваля скорости в Гудвуде составили своеобразный рейтинг лучших автомобилей от худших, в их своеобразном понимании, автомобильных брендов. Первое место заняла российская Lada 4x4.

Организаторы британского Фестиваля скорости в Гудвуде составили своеобразный рейтинг лучших автомобилей от худших, в их своеобразном понимании, автомобильных брендов. Первое место заняла российская Lada 4x4.Создатели рейтинга пояснили, что термин "худший" в адрес производителей они трактуют как "компании, которые из-за разных причин не стали известны в мировом масштабе". Но добавляют, что в рейтинг включены "машины-бриллианты" от этих компаний, которыми "нам хотелось бы реально владеть".Занявшую в этом рейтинге первое место "Ниву" британцы описывают как "каменную, холодную классику утилитарных автомобилей и образец восточного автомобильного дизайна". Отметили британцы и то, что Lada 4x4 до сих пор выпускается почти в неизменном виде еще с советских времен, чем ее создатели явно бы гордились.Также в описании говорятся, что "Нива" означает "поле" на русском языке, что этот автомобиль "как Renault 5 на шасси Land Rover", и что это дешевый, практичный и способный "с легкостью справиться как с городом, так и с деревней" брутальный образец автомобильной инженерии.Кроме "Нивы", в рейтинг также попали Daewoo Matiz, бюджетный спорткар Daihatsu Copen, знаменитый Delorean DMC-12, американский суперкар Vector W8, канадский спорткар Bricklin SV-1, французский "внедорожный" универсал Matra Rancho и британский 2-дверный "шутинг-брейк" Reliant Scimitar GTE.