Руководство клубов Национальной хоккейной лиги разрешило клубам возобновить тренировки 8 июня. Пока речь идет о индивидуальных занятиях.

Руководство клубов Национальной хоккейной лиги разрешило клубам возобновить тренировки 8 июня. Пока речь идет о индивидуальных занятиях.Начало индивидуальных тренировок станет этапом по возобновлению сезона, преванного пандемией коронавируса. Участие в тренировках станет добровольным. Занятиях пройдут на базах, в группах не более шести хоккеистов в каждой. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом. Ношение масок обязательно, за исключением занятий на льду и в спортзале.Тем временем у одного из хоккеистов "Питтсбург Пингвинз" выявлен коронавирус. Имя игрока не сообщается, извесно, личь что он переносит заболевание в бессимптомной форме.