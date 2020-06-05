Москва сможет отменить большинство введенных из-за коронавируса ограничительных мер и вернуться к нормальной жизни к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 5 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
Москва сможет отменить большинство введенных из-за коронавируса ограничительных мер и вернуться к нормальной жизни к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 5 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
В России коронавирусом заразились свыше 441 тысячи человек. За последние сутки зафиксирован 8 831 новый случай. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 вылечились более 204 тысяч человек.
О графике дальнейшей отмены ограничительных мер из-за коронавируса в Москве можно будет сказать в понедельник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большая часть карантинных мер в городе будет снята к 1 июля.
Несмотря на угрозу коронавируса, надо возвращатся к нормальной полноценной жизни, заявил градоначальник. Вместе с тем разрешать массовые мероприятия пока не планируется.
Последние ограничения будут отменены в 2021 году, считает Собянин. Соблюдать меры предосторожности необходимо до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса, сказал мэр.
Прогнозы о том, что проблемы мировой экономики из-за коронавируса могут быть хуже Великой депрессии в США, не оправдались, считает глава ВТБ Андрей Костин. Россия уже в июне снимет ограничения и перезапустит экономику, а выход из кризиса будет быстрым, приводит его мнение РБК.
Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,54 миллиона человек, скончались около 386 тысяч. В США COVID-19 заболели 1,85 миллиона человек, в Бразилии – более 550 тысяч.
Коронавирус в Москве
Заболели – 187 274
Умерли – 2 624
Выздоровели – 88 269
Коронавирус в России
Заболели – 441 108
Умерли – 5 384
Выздоровели – 204 623
Коронавирус в мире
Заболели – 6 540 963
Умерли – 389 980
Выздоровели – 3 010 060
Статистика коронавируса на 5 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
187 174
2 624
88 269
Россия
432 277
5 215
195 957
США
1 850 785
107 819
520 059
Весь мир
6 540 963
389 980
3 060
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