Москва сможет отменить большинство введенных из-за коронавируса ограничительных мер и вернуться к нормальной жизни к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 5 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Москва сможет отменить большинство введенных из-за коронавируса ограничительных мер и вернуться к нормальной жизни к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 5 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".В России коронавирусом заразились свыше 441 тысячи человек. За последние сутки зафиксирован 8 831 новый случай. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 вылечились более 204 тысяч человек.О графике дальнейшей отмены ограничительных мер из-за коронавируса в Москве можно будет сказать в понедельник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большая часть карантинных мер в городе будет снята к 1 июля.Несмотря на угрозу коронавируса, надо возвращатся к нормальной полноценной жизни, заявил градоначальник. Вместе с тем разрешать массовые мероприятия пока не планируется.Последние ограничения будут отменены в 2021 году, считает Собянин. Соблюдать меры предосторожности необходимо до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса, сказал мэр.Прогнозы о том, что проблемы мировой экономики из-за коронавируса могут быть хуже Великой депрессии в США, не оправдались, считает глава ВТБ Андрей Костин. Россия уже в июне снимет ограничения и перезапустит экономику, а выход из кризиса будет быстрым, приводит его мнение РБК.Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,54 миллиона человек, скончались около 386 тысяч. В США COVID-19 заболели 1,85 миллиона человек, в Бразилии – более 550 тысяч.Коронавирус в МосквеЗаболели – 187 274Умерли – 2 624Выздоровели – 88 269Коронавирус в РоссииЗаболели – 441 108Умерли – 5 384Выздоровели – 204 623Коронавирус в миреЗаболели – 6 540 963Умерли – 389 980Выздоровели – 3 010 060Статистика коронавируса на 5 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква187 1742 62488 269Россия432 2775 215195 957США1 850 785107 819520 059Весь мир6 540 963389 9803 060Коронавирус сегодня | | || | | | |