Препарат Авифавир, эффективность которого в борьбе с коронавирусом уже доказана, будет бесплатным для пациентов по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Препарат "Авифавир", эффективность которого в борьбе с коронавирусом уже доказана, будет бесплатным для пациентов по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уже на следующей неделе, 11 июня, препарат "Авифавир" поступит в российские клиники. Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что они уже проводят испытания лекарства для лечения на амбулаторной основе. Первоначально планируется производить 700 тысяч курсов в год.В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава фонда отметил, что спрос на препарат является высоким. Запросы уже поступили из десяти других стран. По словам Дмитриева, такое развитие ситуации может сподвигнуть к тому, что в год будет производиться до 2 миллионов курсов. Лекарство считают одним из наиболее многообещающих в мире."Авифавир" не будет продаваться в аптеках. В ходе испытаний стало понятно, что препарат очень эффективен. У большинства пациентов за три дня снижалась температура. Россия вместе с Японией, США и Китаем находится в четверке стран, которые обладают лекарством прямого действия против COVID-19.