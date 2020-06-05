Капитан и лидер Барселоны Лионель Месси в ближайшее время приступит к полноценным тренировкам. Врачи дали добро на возвращение аргентинца к занятиям.

Капитан и лидер "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время приступит к полноценным тренировкам. Врачи дали добро на возвращение аргентинца к занятиям.В марте Лионель Месси повредил мышцу бедра. Во время вынужденной паузы в чемпионате Испании, Месси сумел залечить повреждение. Однако об участии Лионеля в ближайшем матче с "Майоркой" считается маловероятным.Чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 11 июня. "Барселона" проведет первую после паузы встречу 13 июня на выезде с "Майоркой".