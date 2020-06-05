Белорусский лидер Александр Лукашенко бросил еще один камень в огород Москвы. Глава государства фактически обвинил Кремль в захвате Крыма.

Белорусский лидер Александр Лукашенко бросил еще один камень в огород Москвы. Глава государства фактически обвинил Кремль в захвате Крыма.Белоруссию Лукашенко назвал "единственной постсоветской страной, не видавшей горя". Себе в заслугу он поставил сохранение в республике безопасности и стабильности.Постсоветское пространство, со слов Лукашенко, разрывают на части. Белорусский лидер предусмотрительно не стал упоминать Россию, однако очевидно, что претензии он высказал Москве. "Украину разрушили, оттяпали часть территории", – сказал президент соседней республики, имея в виду присоединение Крыма к России.Вину Кремля Лукашенко разглядел и в молдавских событиях. Страна фактически разделена на две части – Приднестровье и западная часть, заявил белорусский лидер. Всмонил президент и про Грузию, Абхазию и Южную Осетию.Силовое подавление народных волнений в республиках Средней Азии Лукашенко расценил позитивно. "Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим", – добавил он.Лукашенко не признает воссоединение Крыма с Россией. В прошлом году во время традиционной большой пресс-конференции он попытался оправдаться за такой демарш.Белорусский лидер напомнил, что подписывал Будапештский меморандум, который гарантирует территориальную целостность Украины. Вопрос Крыма и Донбасса не раз обсуждался с президентом России, заметил Лукашенко.В щекотливом вопросе статуса полуострова пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, официально не признает Крым российским. С другой – соглашается с уходом региона из состава Украины де-факто. В одном из интервью журналистам Незалежной он напомнил, что Киев сдал полуостров без боя.Лукашенко на вопрос «Крым вернет Россия?»: Я не знаю, но мне кажется, нет. Я верю, как это говорит президент [Путин], вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это консенсус в российском обществе. Нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)