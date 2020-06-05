Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Америке далека от идеала. Отношения Меган Маркл и
принца Гарри испортились.
Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Америке далека от идеала. Отношения Меган Маркл и
принца Гарри испортились.
Поговаривают, что супруга внука британской королевы
возлагала большие надежды на переезд в Лос-Анджелес. Меган Маркл планировала
грандиозное возвращение в Голливуд, однако все карты ей спутала пандемия
коронавируса.
Герцогиня Сассекская собиралась блистать на светских
мероприятиях в компании августейшего супруга, но вместо этого вынуждена
безвылазно сидеть на вилле, хоть и роскошной. Невозможность осуществить
задуманное делает Маркл очень раздражительной. Экс-артистка срывается на
супруге. Меган и Гарри начали скандалить.
По словам источника, который пожелал остаться анонимным,
Маркл бесит то, что ее супруг не стремится освоиться в США: он не заводит новые
знакомства и не выстраивает деловые взаимоотношения. Принц сидит дома, возится
с сыном Арчи и собаками. Не такой Меган Маркл представляла себе жизнь в Голливуде.
3 Дек 2018 в 8:22 PST
Герцогиня также распекает супруга за неряшливый внешний вид.
Внук британской королевы носит одни и те же вещи. "Она вышла замуж за принца, а
не за бродягу", – говорит инсайдер, а после добавляет, что сейчас Меган Маркл
не замечает особой разницы.
Напомним, в настоящее время . Дом звезды арендуют у продюсера и актера Тайлера Перри.