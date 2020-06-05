Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Америке далека от идеала. Отношения Меган Маркл и принца Гарри испортились.

Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Америке далека от идеала. Отношения Меган Маркл ипринца Гарри испортились.Поговаривают, что супруга внука британской королевывозлагала большие надежды на переезд в Лос-Анджелес. Меган Маркл планировалаграндиозное возвращение в Голливуд, однако все карты ей спутала пандемиякоронавируса.Герцогиня Сассекская собиралась блистать на светскихмероприятиях в компании августейшего супруга, но вместо этого вынужденабезвылазно сидеть на вилле, хоть и роскошной. Невозможность осуществитьзадуманное делает Маркл очень раздражительной. Экс-артистка срывается насупруге. Меган и Гарри начали скандалить.По словам источника, который пожелал остаться анонимным,Маркл бесит то, что ее супруг не стремится освоиться в США: он не заводит новыезнакомства и не выстраивает деловые взаимоотношения. Принц сидит дома, возитсяс сыном Арчи и собаками. Не такой Меган Маркл представляла себе жизнь в Голливуде.3 Дек 2018 в 8:22 PSTГерцогиня также распекает супруга за неряшливый внешний вид.Внук британской королевы носит одни и те же вещи. "Она вышла замуж за принца, ане за бродягу", – говорит инсайдер, а после добавляет, что сейчас Меган Марклне замечает особой разницы.Напомним, в настоящее время . Дом звезды арендуют у продюсера и актера Тайлера Перри.