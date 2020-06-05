Онлайн-технологии не заменят традиционное школьное образование, однако их можно использовать в отдельных случаях. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Онлайн-технологии не заменят традиционное школьное образование, однако их можно использовать в отдельных случаях. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В связи с ограничительными мерами, введенными из-за эпидемии коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Как отметил Кравцов, когда эпидемия закончится, онлайн-формат можно будет использовать как дополнение к традиционному обучению."Например, когда ребенок болеет: чтобы не пропускать занятие, он может посредством видеонаблюдения присутствовать на уроке", – цитирует министра "Интерфакс".Также глава ведомства высказался о едином госэкзамене, который предстоит сдавать выпускникам школ. По его словам, никаких изменений в процедуре сдачи ЕГЭ в этом году не будет, если не считать дополнительные меры защиты, связанные с эпидемиологической обстановкой. Как подчеркнул министр, система сдачи ЕГЭ "в целом устоялась".Кравцов добавил, что сегодня в 10-11 классы идут 45 процентов школьников. Семь лет назад таких было 90 процентов.Ранее Кравцов сообщил, что первые пробные ЕГЭ начнутся в России 29 и 30 июня. С этого стартует кампания сдачи единых госэкзаменов.