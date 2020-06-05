Грустная новость для нескольких поколений не только в России, но и других стран бывшего СССР: 5 июня не стало Михаила Кокшенова. Ему было 83 года. В кино он снимался почти 60 лет. Его путь актера начинался с легендарных кинолент 1960-х . Коллеги говорят, что он всегда был хохмачом и оптимистом.

Грустная новость для нескольких поколений — миллионов жителей не только России, но и других стран бывшего СССР: 5 июня не стало Михаила Кокшенова. Ему было 83 года.В кино он снимался почти 60 лет. Его путь актера начинался с легендарных кинолент 1960-х — "Председатель" (1964 года), "Женя, Женечка и "Катюша", "Адъютант его превосходительства" – к лентам следующих десятилетий: "Звезда пленительного счастья", "Не может быть", "Гараж", "Белые Росы", "Вечный зов", "Самая обаятельная и привлекательная", "31 июня", "Где находится нофелет", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" — и до последних сериалов: "Папины дочки" и "Воронины"... Сотни блистательных ролей в сотнях фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.Кроме того, Кокшенов работал и как режиссер, и как сценарист, а ныне взрослые, которые когда-то были детьми, как и нынешние дети знают и любят его по коротким, но очень смешным ролям в "Ералаше".Создатель этого киножурнала Борис Грачевский в комментарии телеканалу "360" рассказал, что в "Ералаше" у Михаила Кокшенова было много разных ролей, и это "всегда был 100-процентный успех и смех в зале"."Наверное, таких можно по пальцам пересчитать за всю нашу великую кинематографическую культуру", — сказал Грачевский.Некоторые СМИ сообщили, что актер боролся с онкологическим заболеванием, а в последнее время его усугубил коронавирус. Однако официального подтверждения этой информации нет.Известно, что около трех лет назад у артиста случился инсульт. О том, что Кокшенов боролся с его последствиями больше двух лет, сообщил и Станислав Садальский.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Стас Садальский️