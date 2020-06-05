Константин Хабанский стал жертвой недобросовестных строителей. Актер решил подготовить квартиру к рождению дочери, нанял рабочих и заключил договор, однако финальный результат оказался далек от идеала.

Константин Хабанский стал жертвой недобросовестных строителей. Актер решил подготовить квартиру к рождению дочери, нанял рабочих и заключил договор, однако финальный результат оказался далек от идеала.В феврале 2019-го у артиста и его жены Ольги Литвиновой родился второй ребенок. Перед появлением малышки пара решила провести капитальный ремонт в квартире в элитном жилом комплексе в районе станции метро "Новослободская".Константин Хабенский заключил договор с небольшой фирмой под пафосным названием "Империя". Ремонт обошелся звезде почти в шесть миллионов рублей. Судя по данным, которые появились в Сети, акт приема работ подписывала Ольга Литвинова почти сразу после родов.Возможно, у актрисы не было возможности качественно провести осмотр дома, чтобы выявить погрешности строителей, так как спустя время супруги обнаружили множество недочетов. Константин Хабенский предъявил претензию директору "Империи", и мужчина пообещал вернуть деньги за некачественную работу.11 Янв 2019 в 6:47 PSTПравда, с оговоркой. Некто Руслан Сауткин попросил отсрочку до марта 2020-го. Увы, даже спустя год деньги актер так и не получил, поэтому решил обратиться в суд. Также артист провел строительно-техническую экспертизу для выявления и подтверждения факта обмана. Сейчас ведется доследственная проверка.