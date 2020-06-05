Сколько будет стоить вакцина от коронавируса? Как в России продвигается продажа лекарств через интернет? Сколько всего пациентов прямо сейчас находятся в больницах нашей страны? На все эти вопросы в эфире телеканала Россия 1 ответил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса? Как в России продвигается продажа лекарств через интернет? Сколько всего пациентов прямо сейчас находятся в больницах нашей страны? На все эти вопросы в эфире телеканала "Россия 1" ответил министр здравоохранения Михаил Мурашко.— Михаил Альбертович, здравствуйте. В четверг вы приняли участие в глобальном саммите по вакцинам. Какие интересные заявления там прозвучали?— Все поддерживают значимость вакцинации как наиболее экономичный вариант снижения смертности и заболеваемости. Все говорили о том, что лекарство должно быть доступным для всех стран. Например, Россия закрывает потребность мира в вакцине от желтой лихорадки где-то на 60 процентов. Это действительно спасает жизни.— Сможет ли вакцина от коронавируса стать равнодоступной всем странам, к чему призывает ООН?— Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании, потому что когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена также имеет значение.— Вы планируете делать прививку от коронавируса?— Я от гриппа делаю обязательно. Надо сказать, что это действительно помогает не заболеть. Мой график не позволяет относиться к собственному здоровью пренебрежительно, поэтому нужно вакцинироваться.— Стала доступна опция покупать онлайн лекарственные препараты. Во всех ли регионах можно это сделать?— Есть требование к компаниям — они должна быть на рынке не менее года. В регионах эта практика уже стала формироваться. Я хочу напомнить, что для доступности в свое время, в том числе для сельского населения, был разрешен отпуск лекарственных препаратов фельдшерско-акушерскими пунктами.— Можно ли ожидать, что перечень лекарственных препаратов, доступных к покупке онлайн, будет расширяться?— Психотропные, наркотические препараты — к ним всегда очень осторожное отношение. В отношении рецептурных препаратов мы пройдем первый этап, а дальше будем оценивать, насколько он эффективен. Потом можно рассматривать из рецептурных препаратов, какие из них можно разрешить. Всегда есть риски, даже к антибиотикам.— Вы говорили, что в ряде регионов сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. О каких именно идет речь?— На слуху была Республика Дагестан. Сегодня ситуация поменялась значительно в лучшую сторону. Осетия, Алания тоже вызывают у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную. Поэтому есть еще проблематичные регионы, их достаточно большое количество.— Сколько граждан находятся сегодня в медучреждениях?— Всего в стране в медицинских организациях находится 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на нее. Есть те, кто находится на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний, которые могут быть в дифференциальной диагностике. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится сегодня 3460 человек. Это количество — итог того, что люди стали чувствовать себя свободнее, ходить без масок. Граждане, в первую очередь, все-таки должны в полной мере следовать ограничениям, об этом уже миллион раз сказано.— Расслабляться не стоит?— Однозначно нет.— Спасибо вам большое за интервью.