В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров Раптор проекта 03160, построенных на Санкт-Петербургском предприятии ОАО Пелла.

В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров "Раптор" проекта 03160, построенных на Санкт-Петербургском предприятии ОАО "Пелла".О ходе испытаний было доложено главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании в адмиралтействе.После завершения всех необходимых проверок оба катера войдут в состав Балтийского флота. Они способны перехватывать и задерживать малые цели, а также перевозить группы до 20 человек. сообщает телеканал "Россия 24".