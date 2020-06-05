На ТНТ состоится телевизионная премьера серила 257 причин, чтобы жить. Первый эпизод картины выйдет на экраны уже 8 июля.

На ТНТ состоится телевизионная премьера серила "257причин, чтобы жить". Первый эпизод картины выйдет на экраны уже 8 июля.В картине снялись Полина Максимова, Егор Корешков, МаксимЛагашкин, Роман Маякин и другие. Режиссером ленты выступил Максим Свешников.Сериал "257 причин, чтобы жить" повествует одевушке по имени Евгения, которая сумела победить рак. Недуг отступил, героиня поняла, что здоровая и счастливая никому не нужна: сестра зарабатывалана ее болезни, возлюбленный нашел другую, а босс уже назначил ей замену. Евгенияставит себе цель – встретить настоящую любовь. В дневнике, в котором она составила список причин остаться на этом свете, появляется 257 пункт.Напомним, сериал "257 причин, чтобы жить" увиделсвет в марте 2020 года. Его транслировали на видеоплатформе Start. Ранее ссериалом могли ознакомиться только подписчики онлайн-платформы, однако теперьследить за судьбой героев смогут и зрители ТНТ.В интервью исполнительница главной роли ПолинаМаксимова сказала, что теленовелла затрагивает очень важную тему онкологии, чтоявляется большим риском для ее авторов. "Люди с этой болезнью ходят среди нас,мою семью это тоже не обошло. Но у нас не проэто. У нас не про болезнь, а про жизнь", – отмечала звезда сериала .