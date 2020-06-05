На ТНТ состоится телевизионная премьера серила 257
причин, чтобы жить. Первый эпизод картины выйдет на экраны уже 8 июля.
На ТНТ состоится телевизионная премьера серила "257
причин, чтобы жить". Первый эпизод картины выйдет на экраны уже 8 июля.
В картине снялись Полина Максимова, Егор Корешков, Максим
Лагашкин, Роман Маякин и другие. Режиссером ленты выступил Максим Свешников.
Сериал "257 причин, чтобы жить" повествует о
девушке по имени Евгения, которая сумела победить рак. Недуг отступил, героиня поняла, что здоровая и счастливая никому не нужна: сестра зарабатывала
на ее болезни, возлюбленный нашел другую, а босс уже назначил ей замену. Евгения
ставит себе цель – встретить настоящую любовь. В дневнике, в котором она составила список причин остаться на этом свете, появляется 257 пункт.
Напомним, сериал "257 причин, чтобы жить" увидел
свет в марте 2020 года. Его транслировали на видеоплатформе Start. Ранее с
сериалом могли ознакомиться только подписчики онлайн-платформы, однако теперь
следить за судьбой героев смогут и зрители ТНТ.
В интервью исполнительница главной роли Полина
Максимова сказала, что теленовелла затрагивает очень важную тему онкологии, что
является большим риском для ее авторов. "Люди с этой болезнью ходят среди нас,
мою семью это тоже не обошло. Но у нас не про
это. У нас не про болезнь, а про жизнь", – отмечала звезда сериала .