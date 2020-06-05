Несанкционированная дискотека на юге Москвы завершилась задержанием почти 50 человек. У двоих нашли мефедрон, на остальных составили протоколы за нарушение ограничительных мер в период повышенной готовности.

Несанкционированная дискотека на юге Москвы завершилась задержанием почти 50 человек. У двоих нашли мефедрон, на остальных составили протоколы за нарушение ограничительных мер в период повышенной готовности, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.Молодые люди собрались в ночном клубе на Варшавском шоссе, организатором вечеринки оказался житель Подмосковья. Посетители подпольной дискотеки, как можно судить по записи, пытались уйти от ответственности, рассказывая, что у них оформлен пропуск на поездку к родственникам, но объяснений, как они оказались в зале с группой знакомым, у них не нашлось.Пока стражи порядка оформляли протоколы, помещение обследовали кинологи. На диванах гости оставили несколько пакетиков с мефедроном. По факту приобретения и распространения наркотиков возбуждены два уголовных дела.Сейчас сотрудники ищут собственников помещения, чтобы привлечь их к административной ответственности.