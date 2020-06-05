Безработица в России выросла в мае, но во втором полугодии занятость начнет восстанавливаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Безработица в России выросла в мае, но во втором полугодии занятость начнет восстанавливаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Постепенное восстановление экономической активности приведет к постепенному восстановлению занятости во второй половине года, подчеркнула Набиуллина.Уровень безработицы составил в апреле 5,8%. По оценке ЦБ, это 5,6% в сезонно сглаженном выражении. В целом уровень безработицы в России гораздо ниже, чем в других крупных странах, пояснила глава ЦБ.Что касается инфляции, то инфляционное давление снижается. Цены во время майских праздников не выросли, в последние две недели мая рост составил 0,1% в неделю. Такая динамика отчасти отражает смягчение ограничений, отметила Набиуллина.С поправкой на сезонность цены выросли в мае на 4% в годовом выражении, что существенно ниже показателя в апреле, подчеркнула глава ЦБ.Цены растут несколько медленнее, чем ожидал ЦБ во время обсуждения решения по ставке 24 апреля. Помогло укрепление рубля на фоне стремительного восстановления цен на нефть в мае. Но определяющим фактором для роста цен остается сдержанный внутренний и внешний спрос, заключила Набиуллина.