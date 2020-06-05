05.06.2020

2020-06-05 20:25:03

«Народный контроль» возобновил рейды во Владимирской области

Активисты общественной организации «Народный контроль» сегодня проверили качество дорог в Собинском и Петушинском районах и сделали заборы топлива на автозаправках.

Город Собинка. Активисты «Народного контроля» интересуются мнением экипажа "медслужбы" о качестве дорог в городе. При этом сам экипаж только что выбрался из здоровенной лужи, так что двух мнений здесь быть не может, - сообщает водитель.

- Вот врача спросите, где мы вчера буксовали. Ну, поедем. Что мы будем жаловаться? Все равно никто ничего не сделает.

Водитель предложил проследовать за ним до места вызова для того, чтобы ознакомиться с местными, так сказать, дорожными достопримечательностями. В итоге доехать все-таки удалось, но с большим трудом. И такие дороги - не только в частном секторе. Рабочий проспект - средняя ширина здешних ям три метра, глубина - десять сантиметров. Эти геометрические исследования теперь отправятся в районное Управление ГИБДД.

Сергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации «Народный контроль»: «По Собинке и Собинскому району, если смотреть центральные улицы, мы считаем, что они удовлетворительны, но, когда мы с вами появляемся в частном секторе или как здесь, территория малого и среднего бизнеса, посмотрите, сколько здесь вывесок. Вот про эти объекты городские власти, чиновники забывают».

Новый проект «Народного контроля» стартовал в октябре прошлого года. Ранее активисты проверили дороги восточной части области - в антилидерах Гусь-Хрустальный и Вязники - это города получившие двойки.

Оцениваются не только дороги, но и автозаправочные станции. И здесь традиционно большие проблемы с дизельным топливом. Почти треть проверенного "дизеля" оказалась суррогатом.

- Результаты, будем говорить, разные. Ближе к Нижнему Новгороду и операторы не наши владимирские, нижегородские, естественно, там нарушений больше. Будем говорить прямо- везут нам всякое говно и реализуют это через наши АЗС.

На текущий момент проверено 50 заправок - по пять в каждом районе. Активисты забирают пробы - обычно это 92-й бензин и дизельное топливо, смотрят содержание вредных веществ в воздухе, проверяют документы на топливо. В течение ближайших месяцев топливные рейды пройдут Юрьев-Польском, Александровском и Кольчугинском районах.

Никита Тарбеев, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»