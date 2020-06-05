Настроение российских потребителей улучшается, а уровень тревожности снижается, следует из исследования BCG и Ромира.

Настроение российских потребителей улучшается, а уровень тревожности снижается, следует из исследования BCG и "Ромира".Предыдущее исследование указало на лучшее настроение российских потребителей, чем в других развивающихся странах.Тревожность продолжает снижаться как и по восприятию пандемии, так и по ее влиянию на жизнь.Доля россиян сократилась на 10-18 процентных пунктов по всем параметрам. Снизилась доля ожидающих худшего впереди до 47% (минус 18 п. п.). Уменьшилась доля тех, кто думает о глобальной опасности пандемии, – до 62% (минус 13 п. п.). Снизилась доля и тех, кто старается избегать мест массового скопления людей, – до 75% (-10 п. п.), а также доля изменивших свои привычки – до 62% (-13 п. п.).Критериями возвращения к привычной жизни опрошенные называют сильное сокращение количества новых заболеваний и доступность вакцины."При этом 84% россиян отметили, что ситуация пока не отразилась на их благосостоянии или у них просто нет сберегательного счета, в то время как 6% в Москве и 4% по России даже заявили о росте накоплений", — заявил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.Около 35% россиян увеличили траты на продукты питания в самоизоляции и при этом чаще заказывают еду на дом, а 25% — сократили, сообщается в исследовании Центра изучения потребительского поведения "Роскачества" совместно с OMI (Online Market Intelligence).Повседневные расходы россиян сократились в апреле на 16,6% по сравнению с показателем в марте, по данным исследования "Ромир". Однако в годовом выражении — к апрелю 2019 года — показатель вырос на 2,4%. Расходы россиян оказались в апреле наибольшими ежемесячными расходами за все годы наблюдений. В мае рост расходов продолжился.Новое исследование указывает на то, что потребители начали адаптироваться к новым условиям безопасности и экономики и в ближайшие месяцы готовы постепенно восстановить свои расходы: около 35% опрошенных планируют в ближайшие нескольких недель после снятия ограничений вернуться к докризисному уровню расходов на продукты питания.