Появились подробности смерти 83-летнего Михаила Кокшенова. Говорят, актер, сраженный инсультом, незадолго до смерти подхватил тяжелую болезнь.

Появились подробности смерти 83-летнего Михаила Кокшенова. Говорят, актер, сраженный инсультом, незадолго до смерти подхватил тяжелую болезнь.16 сентября Михаилу Кокшенову исполнилось бы 84 года. Однако последнее время некогда популярный, востребованный актер пропал со всех радаров. Он не давал интервью, не выходил в свет. Дело в том, что несколько лет назад артиста сразил инсульт. Все попытки врачей спасти актера не увенчались успехом: говорят, его частично парализовало, он перестал узнавать близких, потерял дар речи.А незадолго перед смертью Михаил Кокшенов и вовсе оказался в реабилитационном центре в Подмосковье. Впрочем, по другим данным, речь идет о больнице, где он и скончался. Якобы туда он попал с подозрением на коронавирус. Будто бы и причиной смерти стали осложнения, вызванные этим недугом. Однако пока официально эту информацию никто из родных и близких Михаила Кокшенова не подтвердил, как, впрочем, и не опроверг. Также ходят слухи, что .О смерти артиста высказался его коллега Станислав Садальский. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Михаилом Кокшеновым. Актер назвал его спортсменом, хохмачом, сердцеедом, оптимистом.5 Июн 2020 в 3:37 PDT"Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма, на его счету около двухсот работ – с кино Миша был связан 60 лет! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил Садальский.Актер посетовал на то, что уходят выдающиеся артисты. "Уходит эпоха" – банальное выражение, но это правда. Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет", – печально констатировал актер.Где найдет свой последние приют Михаил Кокшенов, пока неизвестно. Станислав Садальский предположил, что на Новодевичьем кладбище. "У него там мама и бабушка..." – пояснил он.