Двух туристов из Германии оштрафовали на 900 евро за купание в венецианском Гранд-канале, в воды которого они погрузились, отмечая открытие Италией своих границ после пандемии коронавируса.

Двух туристов из Германии оштрафовали на 900 евро за купание в венецианском Гранд-канале, в воды которого они погрузились, отмечая открытие Италией своих границ после пандемии коронавируса, сообщает Repubblica.Для омовения мужчины выбрали площадку рядом с мостом Риальто, а гневные окрики прохожих и гондольеров, напоминавших о том, что купание в каналах запрещено, приняли за слова поддержки. В итоге из воды туристов вытащили стражи порядка. Каждому из них выписали штраф на 450 евро.Жители Венеции за время карантина отвыкли от переполненных улиц и повсеместно фотографирующихся туристов. Их расчет на то, что после пандемии поведение гостей коренным образом изменится, судя по всему, не оправдался.Начиная с 3 июня Италия открыта для путешественников из стран континентальной Европы и Великобритании, при прибытии им нет необходимости проходить двухнедельный карантин. При этом гости, как и местные жители, обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, в том числе и на пляжах.