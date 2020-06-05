Звонок Филиппа Киркорова Александру Гудкову закончился необжиданно. Певец усомнился в адекватности шоумена.

Звонок Филиппа Киркорова Александру Гудкову закончился необжиданно. Певец усомнился в адекватности шоумена.Находясь на карантине, Филипп Киркоров запустил юмористический проект #Вмаскешоу, где обыгрывает ситуации, которые могли произойти с ним во время режима самоизоляции. В каждом видеоролике речь идет о безденежье, из-за которого артисту приходится соглашаться на сомнительные предложения.На этот раз, по сюжету, Киркорова просят дать интервью детскому каналу на "Ютуб". Артист выразил недоумение и поинтересовался, откуда канала такие деньги, чтобы платить ему за ответы на вопросы. Продюсер певца отметил, что детский контент очень популярен в Сети. Например, ребенок, собирающий конструктор, может собрать миллионы просмотров.Филипп возмутился и сделал вывод, что он зря обливал себя дерьмом из биотуалета в клипе. После Киркоров позвонил автору этого музыкального видео "Ибица" Александру Гудкову и попросил его придумать клип с конструктором. Шоумен же предложил артисту собирать из "Лего" мужской половой орган."Что? Он адекватный вообще?", – задался вопросом Филипп.11 Ноя 2018 в 11:39 PSTТаким образом Киркоров высмеял креативные идеи Гудкова, намекая, что иногда шоумен может перегнуть палку. На самом же деле артист вряд ли так думает, поскольку дружит с Александром. Кстати, Гудков также придумал клип "Цвет настроения синий".