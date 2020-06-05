Еще в 2017-2018 годах Ростехнадхор провел проверку принадлежащего дочерней компании Норникеля ТЭЦ-3 и выявил 33 нарушения, передает . В частности, было установлено, что хранилища для топлива ..

Еще в 2017-2018 годах Ростехнадхор провел проверку принадлежащего дочерней компании "Норникеля" ТЭЦ-3 и выявил 33 нарушения, передает "". В частности, было установлено, что хранилища для топлива подверглись коррозии.Напомним, 29 марта из одной из цистерн ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Свыше 21 тонны солярки вылились наружу, загрязнив почву и воду окрестных рек. Специалисты пытаются ликвидировать последствия ЧП.