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<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2020-nuzhna-pomoshh-nastyu-rozhkovu-spaset-operaciya-na-pozvonochnike.html" target="_blank">Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике</a> - У 16-летней Насти Рожковой из Подмосковья внезапно развился сколиоз. Лечение не помогает, искривление позвоночника стремительно прогрессирует и уже достигло самой тяжелой степени. Ей нужна срочная операция. Для спасения девочки не хватает 820 656 руб.