В Сети появились новые подробности о том, как обновится универсал Lada Largus, чем пополнится оснащение и когда новинка встанет на конвейер.

В Сети появились новые подробности о том, как обновится универсал Lada Largus, чем пополнится оснащение и когда новинка встанет на конвейер.Испытания и подготовка к серии обновленного Lada Largus FL идут полным ходом. Первые три машины для тестов собрали еще в конце января, а всего сейчас их выпустили уже более 30 штук в разных кузовах и комплектациях.Изображения AvtoVAZ NewsНа примере "приподнятой" версии Lada Largus Cross в люксовом исполнении сообщается, что обновленный автомобиль получит новые крылья, капот, другой передний бампер и решетку радиатора, противотуманные фары и фары головного света от Renault Logan, но без светодиодных полосок. Об этом сообщил паблик AvtoVAZ News Вконтакте, ссылающийся на сотрудников предприятия, напрямую занятых производством и тестами будущей новинки.Форсунки омывателя лобового стекла (само стекло получит подогрев) переедут с капота на установленное под стекло пластиковое жабо, боковые зеркала позаимствуют у "Весты" и снабдят подогревом, а передние дверные панели возьмут от "Дастера". Крепления задних ремней безопасности убраны с потолка под подушку заднего сиденья.Панель приборов будет взята от Renault Duster и переработана, появится и медиасистема. Изменится облицовка центрального тоннеля, кнопки стеклоподъемников переехали на дверные панели, а клавиши обогрева (он трехступенчатый) передних сидений будут на консоли и получат три режима подсветки. Также обновленный Largus получит подогрев задних сидений, выкидной ключ зажигания (с него же запираются задние двери), а также мультируль и передние сиденья с подлокотником от X-Ray Cross. Также в списке оснащения ожидаются камера заднего вида, передние и задние парктроники.Задняя часть "Ларгуса" останутся без изменений, как и механическая часть. Старт серийного производства планируется ближе к концу 2020 года.