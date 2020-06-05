4 июня Антон Макарский и его супруга Виктория отметили венчание. Таинство состоялось 20 лет назад. Жена актера призналась, что тогда у них был трудный период в жизни.

4 июня Антон Макарский и его супруга Виктория отметили венчание. Таинство состоялось 20 лет назад. Жена актера призналась, что тогда у них был трудный период в жизни.Антон и Виктория Макарские – одна из крепкий пар среди знаменитостей. Они живут вместе с 1999 года. Возлюбленные обвенчались спустя год, после знакомства, а свадьбу сыграли в 2003-ем.Супруга актера в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что 20 лет назад у них не было денег, чтобы с размахом отметить венчание. Они даже не могли позволить себе воспользоваться услугами фотографа, поэтому у них нет ни одного памятного снимка с того события.После таинства возлюбленные поехали на метро в Парк Горького, где купили один шашлык на двоих, и ели его с пластиковой тарелки. Они потратили последние сбережения, 90 рублей, которые оставались с зарплаты.На следующий день друзья супругов устроили им сюрприз – отвезли в лес и устроили пикник. Там Макарские также наслаждались шашлыком. Виктория вспоминает, что тогда друзья подарили набор посуды, которая потом пригодилась для битья."Совершено бесплатно, невероятно весело, в огромной компании друзей отметили нашу свадьбу", – рассказала жена актера.4 Июн 2020 в 7:32 PDTНапомним, у Виктории и Антона в 2012 году появилась на свет дочь, которую назвали Марией. Возлюбленная актера родила наследницу в одной из клиник Иерусалима. Также у супругов есть пятилетний сын Иван.