Министр спорта России Олег Матыцин высказался необходимости внебюджетного финансирования спортивной отрасли. Для этого глава минспорта предложил создать специальный орган.

Министр спорта России Олег Матыцин высказался необходимости внебюджетного финансирования спортивной отрасли. Для этого глава минспорта предложил создать специальный орган."Стоит задуматься о финансировании в спортивной отрасли из внебюджетных средств. Для консолидации деятельности в области привлечения внебюджетных источников целесообразно создать бюро спортивных инвестиций", — приводит слова Матыцина РИА Новости."Бюро спортивных инвестиций должно стать единой коммуникационной платформой для различных спортивных организаций и национальных федераций. А также маркетинговых агентств, телекомпаний, медийных и бизнес-структур, осуществляющих партнерскую и спонсорскую деятельность", — пояснил министр спорта.