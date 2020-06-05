Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации в период пандемии коронавируса в мире. Теперь защитные маски призывают носить в том числе в общественном транспорте и магазинах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации в период пандемии коронавируса в мире. Теперь защитные маски призывают носить в том числе в общественном транспорте и магазинах.Подробности изменений озвучил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Примечательно, что ранее организация выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным COVID-19.Руководитель ВОЗ отметил, что правительствам стран рекомендовано использование масок населением там, где отмечено широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование. В частности, это общественный транспорт, магазины и другие переполненные людьми места.Кроме того, ВОЗ рекомендует использовать маски гражданам с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет. Ношение этого защитного средства желательно всем медработникам. Важно, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.1 Июн 2020 в 9:57 PDTНапомним, по состоянию на 5 июня заразились более 6,5 миллиона человек, инфекция унесла 386 тысяч жизней. В США число заболевших за время эпидемии превысило 1,85 миллиона.Как писали "Дни.ру", за время пандемии коронавирусом в России заразились 449 834 человека. Выздоровели более 212 тысяч, умерли 5 528.