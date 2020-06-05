Печально известный пластический хирург Алена Верди впала в кому. По данным телеграм-канала 112, это произошло в Краснодаре. Стоит отметить, что Верди является фигурантом ряда уголовных дел. ..

Печально известный пластический хирург Алена Верди впала в кому. По данным телеграм-канала "112", это произошло в Краснодаре.Стоит отметить, что Верди является фигурантом ряда уголовных дел. Ее услуги оказались опаными для здоровья клиентов. Операции имели серьезные негативные последствия, люди до сих пор лечатся после процедур горе-хирурга.