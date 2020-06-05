Во время обысков в квартире сотрудника института инженерной физики в подмосковном Серпухове полиция обнаружила пистолет, несколько автоматов и пулемет Калашникова, передает телеканал . В ..

Во время обысков в квартире сотрудника института инженерной физики в подмосковном Серпухове полиция обнаружила пистолет, несколько автоматов и пулемет Калашникова, передает телеканал "". В гараже отца мужчины, который живет в Туле, нашлись гранаты, взрыватели и даже тротиловую шашку. Мужчину задержали. Его подозревают в незаконном хранении и возможном сбыте оружия и боеприпасов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.