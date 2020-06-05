В подмосковной Ивантеевке выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями. Один из местных жителей решить протестировать свой гидрокостюм в большой глубокой луже, которая ..

В подмосковной Ивантеевке выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями. Один из местных жителей решить протестировать свой гидрокостюм в большой глубокой луже, которая образовалась после дождя.Для этого "экстремал" привязал себя к автомобилю друга и катался таким образом на радость зевак. Довольные очевидцы снимали происходящее на видео, а вот правоохранители выходку не оценили. Теперь водителю грозит штраф за нарушение ПДД, пишет телеграм-канал "Hue".