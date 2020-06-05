Уложены первые 725 метров железнодорожного пути, который пойдет в обход рухнувшего 1 июня моста под Мурманском. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД передает ГТРК Мурман. Напомним, два пролета моста через реку Кола в районе посёлка Молочный подмыло сильным паводком.

Уложены первые 725 метров железнодорожного пути, который пойдет в обход рухнувшего 1 июня моста под Мурманском. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД передает ГТРК "Мурман". Участок проходит от станции Выходной до блокпоста 9 км. Таким образом, будет организовано движение поездов через станцию Мурмаши в Мурманск.Эти работы по плану должны завершиться к 23 июня. К октябрю планируется построить новый мост и возобновить железнодорожное движение по обычной схеме. До этого времени перевозить пассажиров будут на автобусах — от вокзала в Мурманске до станции Выходной и обратно.Также сообщается, что для восстановительных работ три самолёта Ил-76 привезли из Нижегородской области специалистов инженерных войск Западного военного округа. В Оленегорск доставлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2, предназначенная для бурения шпуров и создания карьера для отсыпки полотна. Затем начнутся работы по прокладке железнодорожного пути длиной 6 км. Всего участвовать в работах будут более 100 военнослужащих и 42 единицы военной спецтехники.Напомним, два пролета моста через реку Кола в районе посёлка Молочный рухнули 1 июня в результате сильного паводка.