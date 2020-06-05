В Перми поздним вечером 4 июня полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем. Беглеца, устроившего ДТП с патрульной машиной, задержали.

В Перми поздним вечером 4 июня полицейские устроили погоню за пьяным водителем, проигнорировавшим требование остановиться.Беглец, отчаянно пытаясь оторваться от преследователей, совершал опасные маневры и намеренно совершил столкновение с патрульной машиной на улице Луначарского. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам.На улице Монастырской нарушителя удалось остановить. При задержании полицейские не церемонились — положили преследуемого на асфальт и надели наручники.В полиции прокомментировали инцидент изданию 59.RU, сообщив, в результате погони никто не пострадал. Водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Нарушителю были выписаны протоколы за управление автомобилем без прав, страховки и регистрации, неповиновение законному распоряжению полиции и несоблюдение правил дорожного движения.За повторную езду без водительских прав в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.