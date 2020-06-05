Футболист вынужден быть вдали от семьи из-за работы. Дмитрий
Тарасов уехал в Татарстан.
Футболист вынужден быть вдали от семьи из-за работы. Дмитрий
Тарасов уехал в Татарстан.
Судя по всему, Тарасов очень тоскует по дочкам. Накануне спортсмен
опубликовал трогательное фото в соцсетях. В кадре он запечатлен вместе с наследницами: Миланой, которой скоро будет два года, и
четырехмесячной Евой.
В комментариях фанаты спорили, пытаясь определить, на кого
больше похожи девочки. Большинство интернет-пользователей пришли к выводу, что
Милана растет папиной копией, между тем Ева унаследовала черты мамы, модели
Анастасии Костенко. "Дети – чудо😍😍😍", – написала одна из поклонниц.
Также звезда футбола порассуждала о том, как важно сейчас
выражать благодарность медикам. В борьбе
с коронавирусной инфекцией врачи находятся на передовой.
По пути из Москвы в Казань Дмитрий заметил вдоль дорог
рекламные щиты с лицами докторов. Акцию запустили, чтобы поддержать медиков. Инициативу
похвалил.
3 Июн 2020 в 9:57 PDT
"Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на
витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали
волонтеров представлять к госнаградам", – рассудила звезда спорта.
По словам Дмитрия
Тарасова, очень важно, чтобы уважение к профессии врача сохранилось и после
пандемии. Люди склонны забывать хорошее. Все те, кто рисковал жизнью ради
спасения других, заслуживают благодарности.