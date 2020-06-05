Футболист вынужден быть вдали от семьи из-за работы. Дмитрий Тарасов уехал в Татарстан.

Футболист вынужден быть вдали от семьи из-за работы. ДмитрийТарасов уехал в Татарстан.Судя по всему, Тарасов очень тоскует по дочкам. Накануне спортсменопубликовал трогательное фото в соцсетях. В кадре он запечатлен вместе с наследницами: Миланой, которой скоро будет два года, ичетырехмесячной Евой.В комментариях фанаты спорили, пытаясь определить, на когобольше похожи девочки. Большинство интернет-пользователей пришли к выводу, чтоМилана растет папиной копией, между тем Ева унаследовала черты мамы, моделиАнастасии Костенко. "Дети – чудо😍😍😍", – написала одна из поклонниц.Также звезда футбола порассуждала о том, как важно сейчасвыражать благодарность медикам. В борьбес коронавирусной инфекцией врачи находятся на передовой.По пути из Москвы в Казань Дмитрий заметил вдоль дорогрекламные щиты с лицами докторов. Акцию запустили, чтобы поддержать медиков. Инициативупохвалил.3 Июн 2020 в 9:57 PDT"Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, навитринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже началиволонтеров представлять к госнаградам", – рассудила звезда спорта.По словам ДмитрияТарасова, очень важно, чтобы уважение к профессии врача сохранилось и послепандемии. Люди склонны забывать хорошее. Все те, кто рисковал жизнью радиспасения других, заслуживают благодарности.