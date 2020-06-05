В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области. Однако есть предположение, что преступники могли передвигаться с красноярским номером.

В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области. Однако есть предположение, что преступники могли передвигаться с красноярским номером.Напомним, инцидент произошел 30 мая возле отделения "Сбербанка" по улице Щорса. Один из мужчин произвел несколько выстрелов в инкассаторов, а его напарник забрал сумку с деньгами, после чего они оба скрылись. По информации СМИ, нападавшие похитили около 2 миллионов рублей, передает ГТРК "Красноярск".Всем, кто видел данный автомобиль или находящихся в нем людей, просьба сообщить об этом по телефону 102. За сведения о налетчиках объявлено вознаграждение. "Сбербанк" выплатит 1 миллион тому, кто окажет помощь в раскрытии преступления. По версии правоохранителей, подозреваемые могут передвигаться на автомобилях Range Rover и Jeep Grand Cherokee.