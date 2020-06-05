В Магнитогорске полицейские на глазах у десятков свидетелей применили дубинки и заковали в наручники мужчину без медицинской маски на лице. В управлении МВД по Челябинской области сочли правомерными действия своих сотрудников.

В Магнитогорске полицейские на глазах у десятков свидетелей применили дубинки и заковали в наручники мужчину без медицинской маски на лице. В управлении МВД по Челябинской области сочли правомерными действия своих сотрудников."Нормально работал, ничего не нарушал. Отстань от меня! Я сказал, я надену маску, у меня есть маска, чего ты меня вяжешь?!" — возмущался задержанный.Сначала он отбивался от одного полицейского и, судя по кадрам, вполне успешно: на записи видно, что страж порядка лежит на земле и цепляется за штаны нарушителя масочного режима. Подоспевший коллега сразу схватился за дубинку, после чего мужчину 1986 года рождения задержали.Правоохранители утверждают, что заметили нарушителя еще в магазине, на предложение проследовать в отдел для составления протокола он ответил отказом и начал ругаться и сопротивляться. В итоге на задержанного составили два административных протокола — за неповиновение и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского.