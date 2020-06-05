Между молодыми людьми и приехавшим на вызов водителем возник конфликт, в результате которого последний покинул автомобиль, при этом оставив ключ в замке зажигания...

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в неправомерном завладении автомобилем.В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы поступила информация о том, что возле одного из жилых домов в 9 микрорайоне произошел конфликт между неизвестными гражданами.Прибыв на место происшествия, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции установили 32-летнюю женщину, которая находилась возле автомобиля «Хендай», имевшего характерные признаки ДТП.Установлено, что подозреваемая после распития спиртных напитков со своими знакомыми решила вызвать такси, с водителем которого ранее была знакома. Между молодыми людьми и приехавшим на вызов водителем возник конфликт, в результате которого последний покинул автомобиль, при этом оставив ключ в замке зажигания. Задержанная, воспользовавшись ситуацией, села за руль автомобиля и начала движение, в результате чего совершила столкновение со стоящим транспортным средством.Сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД по ЗелАО в отношении задержанной составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Дознанием ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31