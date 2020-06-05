Президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции встречу с экологами и зоозащитниками. О ситуации в Норильске главе государства доложат глава и совладелец Норникеля Владимир Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции встречу с экологами и зоозащитниками. О ситуации в Норильске главе государства доложат глава и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, встреча будет достаточно насыщенная. Также будут обсуждаться вопросы создания благоприятных условий жизни людей, снижении негативного воздействия на окружающую среду, формирования ответственного отношения к животным, экологического образования. Кроме того, речь пойдет о защите исчезающих видов животных.Также Песков рассказал, что Путин был несвоевременно проинформирован о ЧП в Норильске. С этим было связано его негодование."Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей", — сказал пресс-секретарь.Президент поручил компетентным органам выяснить вопрос было ли оповещение о ЧП своевременным, а также какова была работа экстренных служб реагирования. По словам Пескова, сейчас правоохранительные органы разбираются с этой ситуацией. Он призвал не забегать вперед и дождаться первых результатов разбирательства.Также Песков сказал, что в Кремле не слышали публичных призывов к национализации "Норникеля" в связи с разливом нефтепродуктов, поэтому никаких поводов для комментариев в данном случае нет. По его словам, в данном случае "здесь вообще никакой темы для комментариев не существует".Накануне депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство "Норникеля" на время расследования аварии, сообщает "Интерфакс".29 мая на территории норильской ТЭЦ-3, которая принадлежит АО "НТЭК" (входит в группу "Норильский никель"), произошла разгерметизация одного из резервуаров. Вылилось более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Это нанесло значительный ущерб окружающей среде. По мнению экспертов, природе на восстановление может понадобиться более 10 лет. В Норильске объявлен ЧС федерального уровня, возбуждено четыре уголовных дела.