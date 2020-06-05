Вооруженные силы России планируют тушить пожар на нефтяном месторождении в Иркутской области противотанковыми пушками МТ-12 Рапира. Артиллерийский дивизион перебросят из Самарской области на военно-транспортном самолете Ил-76. Соответствующий приказ отдал Министр обороны Сергей Шойгу.

Вооруженные силы России планируют тушить пожар на нефтяном месторождении в Иркутской области противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира". Артиллерийский дивизион перебросят из Самарской области на военно-транспортном самолете Ил-76. Соответствующий приказ отдал Министр обороны Сергей Шойгу, пишет агентство ТАСС.Военные уточняют, что снаряд, выпущенный из орудия, "срежет фонтанную арматуру со скважины" и позволит ее запечатать.Напомним, пожар на скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области вспыхнул 30 мая. Огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" выпускается с 70-х годов прошлого века. Это универсальная пушка, которая может использоваться для уничтожения как бронетехники, так и пехоты противника. В боекомплект "Рапиры" входят осколочно-фугасные, кумулятивные и бронебойные подкалиберные снаряды. Скорострельность достигает 14 выстрелов в минуту. Дальность огня "прямой наводкой" – 2500 метров.